Le Monde est un Village : Abdelli / Festival Voix de Femmes sur Auvio

‘Songs of Exile’ est le titre du nouvel album d’Abdelli. Le chanteur algérien nous revient après un silence de 10 années qui lui ont sans doute été utiles pour imaginer cette proposition. A notre micro, Abdelli nous parlera de son contenu, de sa couleur et de ses besoins de partage. Le 23 octobre, Abdelli et ses musiciens donneront vie à ce nouveau répertoire sur des planches bruxelloises. Cela nous fera quelques jolies pistes d’échanges. Le Festival Voix de Femmes, né à Liège, nous revient ces prochains jours avec de belles réflexions et de belles actions en perspective. Flo Vandenberghe nous en dit plus sur cette 15e édition qui aura lieu à Liège du 14 au 30 octobre... Présentation : Didier MELON