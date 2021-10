Le Monde est un Village : Marc Hollander / Young Female Voices from Palestine sur Auvio

Marc Hollander vient nous parler de la renaissance de la série `Made to Measure'. Initiée en 1984, cette collection a proposé de nombreux albums, véritable inventaire des musiques instrumentales parmi les plus intéressantes de l'époque. À l'occasion des 40 ans du label belge, Crammed Discs propose de nouvelles productions ainsi que la réédition remastérisée de plusieurs album-phares parus dans les années '80 Focus CD `Henna' de Young Female Voices from Palestine - Un label norvégien spécialisé dans les artistes du Moyen Orient nous soumet cette compilation d'une nouvelle génération de 7 jeunes interprètes féminines originaires de Gaza, Jenin ou Jérusalem. Elles racontent des histoires de vies, de résistances et d'espoir avec des sonorités de qanoun, de oud, de ney, de percussions ou de piano.. Présentation : Didier MELON