Le Monde est un Village : Quentin Dujardin / Bapi Das Baul sur Auvio

Quentin Dujardin / Bapi Das Baul ‘2020’ est le titre du nouvel album du guitariste Quentin Dujardin qui y raconte cette année à la fois étrange et terriblement bruyante à ses oreilles. Il nous rejoint pour présenter ce nouveau répertoire, qui comprend des titres originaux enregistrés aux côtés de Manu Katché, Nicolas Fiszman & Didier Laloy. Une tournée les attend… Une belle occasion pour renouer avec l’univers de Quentin. ‘River Of Happy Souls’ de Bapi Das Baul - C’est à un voyage spirituel et musical avec des souhaits de paix, d’amour et de solidarité qu’on nous convie. Tradition Baul au programme avec des sonorités de tabla, dhol, ektara et poèmes mis utilement et délicatement en musique. Présentation : Didier MELON