Le Monde est un Village : African Night à Eupen / La Valise sur Auvio

Marc François est l'artisan d'un événement incontournable dans la région d'Eupen : l'African Night. Une édition 2021 particulière puisque ce sera la 30e ! Marc nous parle de ce festival convivial, dédié aux amoureux de la culture africaine, et de sa programmation pluridisciplinaire, avec notamment le Gangbé Brass Band, Sidiki Camara Group et Mamadou Diabaté... Jean-Bernard Rauzer a rencontré pour nous Fanny et Mari, les deux heureuses interprètes du groupe La Valise, fières d'évoquer leur album Train de Nuit, porté par leurs violon et accordéon, sans oublier le chant au goût de voyage. Pour la réalisation de ce deuxième disque, elles ont fait appel à trois complices de luxe. Explications avant de découvrir le projet ce 8 octobre au Centre Culturel des Chiroux à Liège., un joli et intense voyage ! Présentation : Didier MELON