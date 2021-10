Le Monde est un Village : Concerts Brosella Wör / Las Lloronas sur Auvio

L'été 2021 a vu l'heureux retour de plusieurs festivals, dont le Folk & Jazz Brosella en version XXS. Les formations belges Wör et Las Lloronas étaient présentes à cette dernière édition des 9, 10 et 11 juillet. Elles nous ont proposé le répertoire de leur derniers albums respectifs et quelques souvenirs. Nos micros étaient sur scène et vous serez donc par conséquent des témoins privilégiés de ces prestations très sincères. Présentation : Didier MELON