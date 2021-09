Le Monde est un Village : Carte Blanche Steve Houben sur Auvio

C'est un véritable connaisseur et patriarche que nous recevons ce mercredi. Steve Houben a côtoyé les musiques jazz et traditionnelles pendant des décennies, a accompagné de tout jeunes musiciens, a provoqué des carrières, a donné maintes formations ou stages, a enseigné au Conservatoire et, bien sûr, a joué beaucoup en Belgique et à l'étranger. Sa discothèque est au centre de notre discussion pour une Carte Blanche. Quelle Vie !... Présentation : Didier MELON