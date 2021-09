Le Monde est un Village : Bertrand Estrangin : Kuwari / Yo-Yo Ma sur Auvio

Bertrand Estrangin nous parle de sa passion pour l'Art Aborigène d'Australie et de l'exposition `Kuwari' (Le Présent). Réalisées par 7 femmes et un homme, les œuvres présentées illustrent la collaboration de différentes générations d'artistes et de membres de la famille, réunissant différents langages visuels et histoires, des plus anciens aux plus jeunes. 'Notes for the future' de Yo-Yo Ma - Le violoncelliste américain d'origine chinoise Yo-Yo Ma a convié sur les 9 titres de cet album de nombreux artistes dont Angélique Kidjo, Mashrou' Leila, ou encore Lila Downs. Autour de nos peurs et de nos espoirs, ces Notes et ces collaborations nous rappellent que notre avenir est à façonner ensemble... Présentation : Didier MELON