Le Monde est un Village : Concerts Brosella : Alexandre Cavalière / Azmari sur Auvio

Au Théâtre de Verdure dans le parc d'Osseghem à Bruxelles, le festival Folk et Jazz Brosella a réuni cet été artistes et public pour une édition ‘XXS’ en raison des conditions sanitaires, et néanmoins riche et conviviale. Le Monde est un Village en a ramené des enregistrements à découvrir dès ce jeudi. Nous écouterons Alexandre Cavalière Quintet et le répertoire de l’album 'Manouche Moderne', et le sextet bruxellois Azmari et leur univers entre ethiogroove et afrobeat. Présentation : Didier MELON