Le Monde est un Village : Carte Blanche Frankie Rose Duffy sur Auvio

Le guitariste et chanteur aux origines irlandaises Frankie Rose Duffy fait partie de la scène musicale folk et jazz belge depuis de nombreuses années. Également compositeur, arrangeur et professeur, Frankie est un kurieuze neus local, intéressé par les gens, leurs expressions et même par le Cirque... Il a rassemblé des disques importants pour lui, et peut-être pour vous et notre imaginaire collectif. Présentation : Didier MELON