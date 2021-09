Le Monde est un Village : The Borderless Project / Eva Quartet sur Auvio

The Borderless Project / Eva Quartet Les musiciens Joachim Lacrosse et Gérard Spencer nous rejoignent pour évoquer ‘The Borderless Project’. Rencontre de trois instruments hors du commun : le sitar de Joachim, les handpan et didgeridoo de Gérard, accompagnés par des percussions ainsi que par le chant d’Amaury Massion, ce premier album sera présenté en concert ce 26 septembre à l’Art Base, Bruxelles. ‘Minka’, dernier album du groupe Eva Quartet, nous rapproche de la tradition folk bulgare. Depuis 1995, les quatre chanteuses proposent une polyphonie organique et appliquée en se basant sur la tradition ou une nouvelle interprétation personnelle. Imaginez Gergana, Sofia, Evelina et Daniela en costume traditionnel et vous êtes déjà là-bas… Présentation : Didier MELON