Le Monde est un Village : Nouveautés sur Auvio

`Mar' de La Cantiga de la Serena - L'ensemble italien, composé de musiciens et de chercheurs des Pouilles, se consacre depuis des années au collectage et à la mise en valeur de la musique ancienne et traditionnelle du bassin méditerranéen. Sur ce 3e album, dix chants appartenant à différentes traditions musicales avec pour fil conducteur... la mer. De la belle ouvrage ! `Cameroon Garage Funk' - Cette compilation du label Analog Africa nous emmène en voyage au cœur de la capitale camerounaise Yaoundé au travers de 16 titres, trésors oubliés de la scène musicale des années 70. Entre groove, funk et bien sûr, danse... Présentation : Didier MELON