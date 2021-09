Le Monde est un Village : Muziekpublique / Francesc Sans sur Auvio

Vous rêvez de jouer de l’oud, du doudouk ou de la guitare manouche ? L’académie de Muziekpublique propose près de 50 cours de musiques et danses traditionnelles à Bruxelles. La rentrée est l’occasion de découvrir leur riche proposition avec la coordinatrice Marie Devlieger et deux professeurs passionnés : Vincent Noiret pour le chant et Mamadou Drama pour la kora. ‘L’Infinit’ de Francesc Sans - Premier disque solo du joueur de cornemuse Francesc Sans, ‘L’Infinit’ comprend onze morceaux créés à partir d'airs traditionnels et résolument ancrés dans le 21e siècle. Le musicien catalan nous montre sa créativité et nous prouve son originalité. Présentation : Didier MELON