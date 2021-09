Le Monde est un Village : Fanfare Ciocarlia / Jacob Desvarieux sur Auvio

Fanfare Ciocarlia / Jacob Desvarieux La célèbre Fanfare Ciocarlia est de retour avec un nouveau disque baptisé ‘It wasn’t hard to love you’. La particularité, la musicalité et l’originalité de la formation roumaine sont toujours d’actualité et demeurent un ravissement pour nos oreilles. Quand Ciocarlia joue, impossible de rester de marbre... Illustrations! Jacob Desvarieux nous a aussi quittés cet été. Il fut une pièce maîtresse de la formation Kassav et dans la diffusion du créole des Antilles dans le monde. Nous le retrouvons virtuellement avec des productions de son groupe emblématique ou avec des collaborations avec Roger Raspail, percussionniste de Guadeloupe. Présentation : Didier MELON