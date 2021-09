Le Monde est un Village : Angélique Ionatos sur Auvio

Pensée et hommage à la chanteuse, guitariste et compositrice Angélique Ionatos qui nous a quittés cet été. Née à Athènes, elle est arrivée à Liège à 15 ans, fuyant la dictature avec sa mère et son frère Photis, avant de s'installer en France. La poésie l'a toujours accompagnée et a nourri les textes de ses chansons. Elle était passée en studio à l'occasion de la sortie de son dernier disque `Reste la lumière'... Présentation : Didier MELON