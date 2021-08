En ce début de semaine, Le Monde est un Village vous propose une thématique nature, jardins et paysages... Nous recevrons aussi Paul-Henri Wauters, directeur du Botanique et programmateur des Nuits. Au menu de cette édition 2021 qui aura lieu à Bruxelles du 8 au 26 septembre, on retrouvera notamment en concert Vinicio Capossela, Lion's Drum, Esinam et Bachar Mar-Khalifé. Présentation : Didier MELON