Le trompettiste Dominic Ntoumos passe une partie de son temps à Londres où il développe sa proposition musicale contemporaine. Sur `Back To The Roots', son dernier album, il mêle musiques traditionnelles grecques, balkaniques et tziganes. Entre deux Eurostar, Ntoumos était venu partager quelques disques essentiels de sa discothèque ambulante Présentation : Didier MELON