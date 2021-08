On a bien sûr connu Yves Barbieux avec des projets comme Coïncidence ou Urban Trad. Il compose aussi pour d'autres artistes, dont Les Déménageurs, et prépare un nouveau répertoire pour le projet Polk Trio avec Steve Louvat et Jonathan De Neck. Psycho-pédagogue et musicien, Yves écoute évidemment beaucoup de musiques et nous a fait le plaisir de les partager dans une Carte Blanche. Présentation : Didier MELON