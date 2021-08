Le Monde est un Village : Carte Blanche Laïla Amezian sur Auvio

Laïla Amezian se produira au Festival d'Art de Huy en trio, avec Tuur Florizoone et Stephan Pougin le 20 août. Chanteuse belge aux origines marocaines, Laïla se nourrit de répertoires variés et de diverses rencontres faites au gré des années. Elle nous rejoint en studio avec des disques importants pour elle... d'autres voix et d'autres notes que les siennes. Ce partage d'influences nous permettra de nous rapprocher également de certains de ses projets, personnels et collectifs. Une Carte Blanche qui nous permet de rencontrer plus particulièrement une chanteuse talentueuse et attachante... Présentation : Didier MELON