Le Monde est un Village : Carte Blanche Thierry Crommen sur Auvio

Brillant harmoniciste belge reconnu internationalement, Thierry Crommen a mis son harmonica au service d'univers musicaux très variés, avant de se révéler en compositeur créatif et inspiré dans ses propres projets en trio ou en quartet. Il sera au Festival d'Art de Huy le 18 août avec le Fahy & Crommen Quartet, aux côtés de son fils Téo Crommen et de Kieran et Lorcan Fahy. Nous l'écoutons ce mardi partager ses émotions musicales dans une Carte Blanche.