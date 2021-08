Le Monde est un Village : Carte Blanche André Klenes sur Auvio

Le contrebassiste et compositeur liégeois André Klenes coiffe plusieurs casquettes, conjugue les genres, entreprend, croise et imagine des projets artistiques pour lui et pour d'autres musiciens. Il prend d'ailleurs beaucoup de plaisir à collaborer avec de plus jeunes musiciens. Nous écoutons sa Carte Blanche avant de le retrouver au Festival d'Art de Huy avec Adrien Brogna et `Luz da Lua', leur très beau duo de cordes. À découvrir à la Collégiale Notre-Dame de Huy le 20 août, suivi de Ghalia Benali et Romina Lischka. Présentation : Didier MELON