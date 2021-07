Le Monde est un Village : Carte Blanche Lorcan Fahy sur Auvio

Le violoniste et mandoliniste Lorcan Fahy a Carte Blanche ce jeudi ! Actif dans de nombreux projets, il y partage ses racines irlandaises, sa formation classique et une multitude d'influences. Citons notamment Ekko Trio, Green Moon ou le Fahy Crommen Quartet qui rassemble son ami Téo Crommen et leurs pères respectifs, Kieran Fahy et Thierry Crommen. C'est dans cette formation que Lorcan se produira le 18 août au Festival d'Art de Huy! Présentation : Didier MELON