Le Monde est un Village : Carte Blanche Ariane Cohen-Adad sur Auvio

La violoniste Ariane Cohen-Adad a grandi dans la région de Lyon avant de s'établir en Belgique pour développer une collaboration artistique avec le mandoliniste Jefferson Louvat. Le Duo Szabadság est né... avec un répertoire étonnant mêlant des musiques d'Europe de l'Est, Klezmer-Balkans, avec celles d'Amérique du Nord, Bluegrass et folk Irlandais. Ariane a répondu présente à notre invitation et a partagé une Carte Blanche sensible et généreuse. Présentation : Didier MELON