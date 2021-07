Le Monde est un Village : Carte Blanche Bai Kamara Jr sur Auvio

Aussi bruxellois que sierra-léonais, Bai Kamara Jr. pousse ce jeudi la porte de notre studio pour nous proposer sa Carte Blanche qui lui permettra certainement de revisiter ses classiques et de nous soumettre ses envies de partage. Il est maître à bord, il tient la barre et s'exprime avec une gourmandise certaine. Derrière le musicien, il y a un homme qui aime la Musique, la Voix, les Origines et la Guitare. Présentation : Didier MELON