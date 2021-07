Stephan Pougin fait partie des musiciens souvent sollicités pour ses qualités singulières et complémentaires. De nombreux porteurs de projet font appel à ses services de sideman et de percussionniste expérimenté et il aime accompagner d'autres musiciens sur disques ou sur scène... Au travers de sa carte blanche forcément intéressante, le voici au centre de notre attention. Présentation : Didier MELON