Le Monde est un Village : Carte Blanche Marianne Uylebroeck sur Auvio

Plus qu'une musicienne professionnelle, nous accueillons une professeure d'accordéon diatonique, organisatrice de concerts dans son lieu de vie et femme activiste culturelle, motivée, forcenée et passionnée par les musiques... Parmi les élèves passés par la découverte et l'apprentissage de l'accordéon délivrés par Marianne Uylebroeck, nous pouvons par exemple citer Didier Laloy ou Pablo Golder. Marianne nous ouvre les portes de sa discothèque. Présentation : Didier MELON