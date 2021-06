Le Monde est un Village : Hommage à Mamady Keïta sur Auvio

Le percussionniste et djembéfola guinéen Mamady Keïta nous a quittés ce 21 juin. Chaque fois que nous avons eu le bonheur de le rencontrer, nous avons pu constater que Mamady était chargé de vibrations incarnées et passionnées. Il aimait transmettre sa joie de transmettre la tradition et l'innovation. Nous le retrouvons pour une session enregistrée dans nos studios en 2015 avec son fils Babara Bangoura et Gisèle, l'une de ses élèves. Un hommage à l'image de l'homme qu'il fût... Présentation : Didier MELON