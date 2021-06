Le Monde est un Village : Brésil / Helsinki Cotonou Ensemble sur Auvio

Les échos musicaux du Brésil de Zjakki Willems, avec la trilogie `OxeAxeExu' de BaianaSystem proposant une réflexion sur la pandémie et ce que l'on peut faire collectivement pour s'en sortir, une réédition augmentée d'un talentueux guitariste des années 70, José Mauro, et le hiphop de São Paulo de Gaspar Z'África. Né de la rencontre au Bénin du guitariste finlandais Janne Halonen avec le percussionniste et vocaliste Noel Saizonou, Helsinki Cotonou Ensemble est à présent un octet. Nous découvrons leur cinquième album réalisé entre Finlande et Bénin, avec toutes les contraintes dues à la pandémie. Présentation : Didier MELON