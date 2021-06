Le Monde est un Village : Concert Elixir au Marni sur Auvio

Le projet Elixir réunit Aurélie Dorzée, Tom Theuns et Michel Massot dans un univers singulier et poétique. Ils étaient venus présenter la subtile alchimie de leurs voix, cordes et cuivres à l'occasion d'un LIVE au Théâtre Marni à Ixelles. Nous retrouvons avec plaisir leur prestation et certains de leurs étranges instruments, comme la viole d'amour, le mandolauto, le psaltérion ou le violon à clou... Présentation : Didier MELON