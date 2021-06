Le Monde est un Village : Radio Tutti and Barilla Sisters / Stephan Micus sur Auvio

Né de la rencontre d'artistes passionné.e.s de musiques traditionnelles du Sud de l'Europe, Radio Tutti & Barilla Sisters nous emmènent en Galice pour leur 2e album `Xogo'. Sur une trame de musiques populaires méditerranéennes ou orientales incarnées par le duo de voix féminines Barilla Sisters, se greffent les nombreuses influences mondiales des arrangements du combo Radio Tutti. Stephan Micus collectionne et étudie des instruments du monde entier et crée ses propres voyages musicaux. Sur `Winter's End' il nous fait découvrir de nouveaux instruments du Mozambique et de Centre Afrique et d'autres venus du Japon, de Bali ou de Chine dans une réunion inédite et passionnée. Présentation : Didier MELON