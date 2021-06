Le Monde est un Village : Junior Fataki / Dobet Gnahoré sur Auvio

Belge d'adoption, le guitariste et chanteur Junior Fataki est né à Kinshasa dans une famille de musiciens dont certains membres ont joué dans l'orchestre de Papa Wemba. Il sera question de rumba congolaise, certainement, mais aussi d'autres facettes du répertoire de Junior, qui l'ont conduit sur de nombreuses scènes, d'Europe, d'Afrique et d'Asie. Rencontre. La chanteuse ivoirienne Dobet Gnahoré est de retour avec un sixième album : `Couleur'. Enregistré en Afrique en pleine pandémie, ce disque célèbre les talents locaux, les droits des femmes, la créativité et la positivité malgré les temps difficiles.