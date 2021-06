Célèbre chanteuse de musique tsigane Olah de Hongrie, Monika Lakatos est l'une des voix emblématiques du peuple rom et son investissement personnel dans cette culture très nomade et très diversifiée suscite attention et respect. Nous la retrouvons entourée de ses fidèles musiciens sur la scène du Ritmo de Budapest pour une heure d'enivrement ou de sérénité. Publicité Présentation : Didier MELON