C’est une femme impliquée et appliquée qui nous rejoint pour la Carte Blanche de ce mercredi. La cornemuse est devenue son instrument de prédilection, Birgit Bornauw l’expose dans différents projets mêlant Classique et Tradition, notamment avec l’accordéoniste Benjamin Macke ou avec de très jeunes cornemusiers via le groupe Airbags. Présentation : Didier MELON