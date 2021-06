Le Monde est un Village : Conti Bilong / Lune Bleue Trio sur Auvio

Le musicien camerounais, Conti Bilong, batteur et chanteur, a travaillé avec les plus grands : Mory Kanté, Maceo Parker, Cheik Tidiane Seck et dernièrement avec le Soul Makossa Gang du regretté Manu Dibango. Installé à Paris depuis 30 ans, il nous parle de son nouvel album `Miango', reflet de son parcours multiculturel. Un album afro-jazz aux influences occidentales, coloré par des instruments traditionnels africains comme la kora, et des cordes plus occidentales comme le violoncelle. Formule instrumentale insolite pour les Français de Lune Bleue Trio, composé d'une guitare, d'une batterie et... d'une harpe. Pour leur seconde collaboration, Erwan Bérenguer, Jean-Marie Stephant et Clotilde Trouillaud se sont retrouvés en studio en automne- hiver dernier. Nous découvrons leurs compositions libres et inspirées, publiées par le Collectif Klam. Présentation : Didier MELON