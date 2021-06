Le Monde est un Village : Fabrice Mukuna / Wren sur Auvio

Fabrice Mukuna a grandi au Congo RDC. Percussionniste et chef de chœur gospel à l'origine, il apprend le saxophone à Kinshasa, puis le jazz à son arrivée en Belgique en 2017. Ses compositions sont teintées de ses origines congolaises, de jazz et de musique sud-américaine. Avec le Fabrice Mukuna band, il a enregistré un premier EP : `Bokoko Africa' qu'il nous présente ce lundi. Wren, jeune autrice et compositrice américaine, s'est reposée dans un havre de paix à la suite d'une mystérieuse maladie. Ce petit endroit dans les bois et près d'une rivière appelé Moose Lodge lui a très vite inspiré `Pink Stone', son troisième album et une expérience qu'elle qualifie de magique et d'inoubliable. Publicité Présentation : Didier MELON