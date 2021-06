Le Monde est un Village : Esma Redzepova and The Nune Brothers / ShooDJa-ChooDJa sur Auvio

`My Last Song' contient les derniers enregistrements d'Esma Redžepova, légendaire chanteuse rom macédonienne, rejointe sur par le jeune groupe macédonien The Nune Brothers. L'album a été enregistré dans leur studio à Skopje, dans les mois qui ont précédé la mort d'Esma. De Russie nous arrive ShooDJa-ChooDJa composé de la chanteuse Nataliya Dzyga et du bricoleur électronique et DJ Pavel Perevozchikov. Avec `Shooldyrak', ce duo insolite revisite la tradition de chant unique des Oudmourtes et aborde avec respect et sensibilité des traditions séculaires menacés de disparition dans la Russie d'aujourd'hui. Présentation : Didier MELON