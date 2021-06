Le Monde est un Village : Carte Blanche David Méndez Yépez sur Auvio

David Méndez Yépez est un artiste engagé de multiples façons, artistique, idéologique ou sociale. Ses origines, sa famille, son parcours font de lui un être investi et sans cesse en marche. Poursuivant son chemin, il s’arrête toutefois l’espace d’une heure dans notre studio pour une Carte Blanche pour évoquer et pour partager avec nous quelques pièces maîtresses de sa discothèque. Il sera avec son groupe Chicos y Mendez et la chanteuse brésilienne Flavia Coelho sur la scène de l’AB le 5 septembre prochain. Présentation : Didier MELON