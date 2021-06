Le Monde est un Village : Renato Baccarat LIVE au Centre Culturel de Huy sur Auvio

Sur la route des LIVE avec Renato Baccarat ! Le musicien brésilien et bruxellois a enregistré son dernier album 'Deselegância Discreta' dans sa ville d'origine, São Paulo. Sorti fin 2019, ce disque ancré dans un Brésil contemporain est au centre du LIVE de ce jeudi, avec aussi des titres plus anciens. Un moment intensément vivant, en public depuis le Centre Culturel de Huy et diffusé en direct sur La Première Présentation : Didier MELON