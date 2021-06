Le Monde est un Village : O'Tchalaï et le choeur Droga Mleczna sur Auvio

Nous avons profité de cette période "suspendue" pour réaliser un projet qui nous trottait dans la tête depuis quelques temps... : Un album qui réunit le quartet O’Tchalaï et les 35 chanteurs et chanteuses du chœur Droga Mleczna ! Un album haut en couleurs composé de chants traditionnels tsiganes, russes, macédoniens, grecs… revisités de façon originale par O’Tchalaï. Des chansons qui vous feront passer par tous les états d’âmes et vous emmèneront sur des sentiers inconnus… « Bons Baisers des Balkans » est avant tout un album résolument positif et festif ! « Si la musique peut vivre sans le monde, le monde lui, ne peut vivre sans la musique » Présentation : Didier MELON