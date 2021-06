Le Monde est un Village : PaTi-PaMi / Antonis Antoniou sur Auvio

Le guitariste Robert Denies, passionné par les musiques latines, brésiliennes mais aussi par la chanson française et le flamenco, est à l’origine de la formation PaTi-PaMi, créée autour de ses propres compositions et des arrangements flamenca d’Antonio Segura. En quintet, ils ont enregistré un E.P. dont nous parlons ce lundi avec certains des musiciens. Premier album solo pour le Chypriote Antonis Antoniou! -membre de Monsieur Doumani et Trio Tekke- ‘Kkismettin’ signifie destin. Un mot utilisé à la fois par les Chypriotes grecs et les Chypriotes turcs. Au travers de ce disque conceptuel profondément politique, Antoniou tente de dresser un portrait de sa ville natale divisée, Nicosie. Présentation : Didier MELON