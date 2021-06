Le Monde est un Village : Katerina Papadopoulou / Balkan Taksim sur Auvio

Katerina Papadopoulou / Balkan Taksim ‘Anastasis’, titre de l’album de la chanteuse grecque Katerina Papadopoulou, signifie ‘résurrection’ et se présente comme un voyage imaginaire à travers les époques et les lieux de l'hellénisme. Asie Mineure, Égée, Thrace, Macédoine... la musique grecque voyage et se transforme, persiste et reste vivante. Balkan Taksim est né de la rencontre de Sașa, multi-instrumentiste basé à Bucarest, avec Alin, producteur de musique électronique renommé. Leur premier album ‘Disko Telegraf’ explore les racines et les grooves des Balkans. Les sons des saz, ney, darbouka de Sasa, et les airs traditionnels qu'il a collectés, forment la base de nouvelles compositions qui s’enrichissent des accents électro d'Alin. Présentation : Didier MELON