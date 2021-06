Le Monde est un Village : Carte Blanche Max Vandervorst sur Auvio

Max Vandervorst fait feu de tout bois mais aussi de tout papier, de tout métal voire de tout plastique. En réalité, peu importent les matières, Max les écoute, les façonne, les métamorphose, leur redonne vie et sens pour développer des pages de musique et pour tourner des partitions d'histoires. Max est musicien et créateur, artisan et saltimbanque. Il nous rejoint pour une carte blanche chargée d'expressions personnelles et plurielles, libres et libérées. Présentation : Didier MELON