Le Monde est un Village : Louise Jallu / Noslen Noel sur Auvio

Jeune et brillante bandonéoniste, Louise Jallu est notre invitée à l'occasion de la sortie d'un album qui rend hommage à Astor Piazzolla, dont on célèbre cette année le centenaire de la naissance. Réalisé en quartet avec aussi l'apport du pianiste Gustavo Beytelmann et du cornettiste Médéric Collignon, `Piazzolla 2021' a l'ambition de porter un nouveau regard sur la musique du maître argentin. Très jeune joueur de luth originaire de Cuba, Noslen Noel a travaillé avec d'excellents musiciens pour réaliser son album `Con Sentimiento'. Parmi les titres figurant sur ce disque enregistré à Cuba, des airs de Jose M. Rodriguez ou d'Ibrahim Ferrer, mais aussi des compositions personnelles. Présentation : Didier MELON