Le Monde est un Village : Brésil / Massilia Sound System sur Auvio

Nouveautés en provenance du Brésil avec A Espetacular Charanga do França la fanfare du saxophoniste de Metá Metá, une réédition d'un disque rare de Lucas Santtana et une découverte : la chanteuse et guitariste Jadsa, qui vient de sortir l'abum `Olho de Vidro'. Grâce à Zjakki Willems, le pays-continent se rappelle à notre bon souvenir en enchaînant de nouvelles publications en lien direct avec le présent ou jetant un clin d'œil sur le passé ! Le Massilia Sound System est de retour avec un neuvième album studio : `Sale Caractère'. Reggae, ragga, effluves orientales, beats urbains contemporains et bien sûr des textes en français et en occitan. Les années ont certes passé mais force est de constater que la fête, la critique de la société, le plaisir des mots et l'alchimie des musiques sont toujours bien présentes. Présentation : Didier MELON