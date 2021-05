Le Monde est un Village : Concert Dalinda sur Auvio

Trio vocal a cappella, Dalinda propose une nouvelle interprétation de la musique traditionnelle hongroise, en s'appuyant sur la vaste collection d'archives que les chanteuses ont explorée lors de leurs études. Nous écoutons Fanni Nádasdy, Julianna Paár et Sára Timár dans un enregistrement réalisé au Budapest Ritmo. Un concert plein d’énergie, avec une approche ludique et inventive de l'harmonie et des arrangements vocaux qui apportent un nouvel éclairage sur les traditions de chants séculaires de Hongrie. Présentation : Didier MELON