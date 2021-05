Le Monde est un Village : Carte Blanche Victor da Costa sur Auvio

Victor da Costa fait partie du paysage brésilien en Belgique. Le guitariste est passé par Rio, Brasilia, Sao Paulo et a finalement élu domicile à Bruxelles, ville qui lui réussit et qui l'a complétement adopté, notamment comme artiste, mais aussi comme professeur au Conservatoire local. Nous avons une heure pour (re)faire connaissance et écouter quelques pépites ou références personnelles de sa discothèque. Présentation : Didier MELON