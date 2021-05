Le Monde est un Village : Noemi Waysfeld / Sakili sur Auvio

La chanteuse française Noëmi Waysfeld aime interpréter les chants d'exil et s'est déjà penchée sur des répertoires de chants de prisonniers sibériens, de saudade portugaise ou de la terre russe. Elle nous parle ce mardi de son dernier album `Soul of Yiddish', réalisé autour de chansons yiddish traditionnelles, avec violon, guitare et contrebasse. Noëmi met également sa voix au service d'une chanson de Barbara ou d'éléments spirituels. Plein feux sur le Séga, connu comme le blues de l'océan Indien avec `Creole Sounds From The Indian Ocean'. Trio très apprécié de l'île de Rodrigues, Sakili se plaît à faire découvrir de façon enjouée, respectueuse et toujours sincère la musique et les racines de leur île en Europe. Présentation : Didier MELON