Le Monde est un Village : Inna de Yard - Romain Germa sur Auvio

Il y a 40 ans -le 11 mai 2021- disparaissait la légende du Reggae, Bob Marley. Mondialement connu, Marley était l'arbre qui cachait une forêt composée d'artistes jamaïcains actifs dans les cours et jardins de Kingston. Une réalité très organique que nous abordons avec Romain Germa, du label Chapter Two. Ce label français a réuni il y a quelques années à Kingston des figures mythiques du Reggae et de jeunes musiciens prometteurs pour enregistrer en acoustique et en plein air l'album `The Soul of Jamaica'. Le collectif Inna De Yard rassemble notamment Ken Boothe, Cedric Myton (The Congos) ou encore Kush & Winston McAnuff. Présentation : Didier MELON