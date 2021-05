Le Monde est un Village : LIVE Mec Yek au Rideau Rouge sur Auvio

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon LIVE Mec Yek au Rideau Rouge Émission du 20/05 - 20:00 Enfin ! Le Monde est un Village reprend la route des LIVE et convie Mec Yek à la fête ! Sur la scène du Rideau Rouge à Lasne, Piet Maris, l'accordéoniste et chanteur de Jaune Toujours, les chanteuses Katia et Milka Pohlodkova et tous les musiciens de la formation vous proposeront un LIVE particulier -puisqu'encore sans public-, mais débordant des bonnes énergies qu'on leur connaît. Pièces historiques et nouveau répertoire au programme. Faut-il ajouter qu'on se réjouit de retrouver les sensations du direct vivant et vibrant avec les artistes ?