6 cordes et une voix pour expliquer son parcours, ses envies, son besoin du Brésil, son bien-être sur le sol belge, un compositeur surnommé Tuhu, sans oublier le partage de quelques artistes et personnalités émaillant sa discothèque. C'est la guitariste Gaëlle Solal qui est avec nous, et même pour nous. Présentation : Didier MELON