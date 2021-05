Le Monde est un Village : Airelle Besson / Stefano Saletti et Banda Ikona sur Auvio

Airelle Besson / Stefano Saletti et Banda Ikona L’album ‘Try’ de la jeune trompettiste française Airelle Besson a été réalisé en quartet avec piano, chant et batterie. Auteure et compositrice de ces onze titres, Airelle évoque à notre micro un disque délicat, organique et envoûtant où l’on retrouve la vocaliste suédoise Isabelle Sörling. Sur ‘Mediterraneo Ostinato’, le multi-instrumentiste italien Stefano Saletti fait revivre le Sabir, ancienne langue méditerranéenne, au travers de compositions originales. Douze chansons racontent les histoires et passions d'une mer qui unit et fait dialoguer des peuples aux traditions différentes. Un album réalisé avec la grande famille du groupe Banda Ikona et des invités dont Lucilla Galeazzi, ou Riccardo Tesi. Présentation : Didier MELON